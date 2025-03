Nahwärme-Kosten ufern aus: Stadtwerke brauchen mehr Kontrolle und Weitsicht

Die Neuburger Stadtwerke müssen wohl doppelt so viel für den Nahwärmeausbau im vergangenen Jahr zahlen als geplant. Das klingt dramatisch, ist es aber nur in Teilen. Schließlich sind in den Mehrkosten auch Baumaßnahmen enthalten, die ohnehin in den kommenden Jahren angestanden wären. Trotzdem müssen sich die Verantwortlichen kritische Fragen gefallen lassen. Wie kann es sein, dass die Kosten derart aus dem Ruder gelaufen sind?

Andreas Zidar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtwerke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nahwärme Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis