Besondere Bilder in Neuburg: Heißes Wasser tritt aus und verdampft

Ein Schaden an einer Nahwärmeleitung hat am frühen Dienstagnachmittag für besondere Szenen in Neuburg gesorgt. Am Kreisverkehr Augsburger Straße/Adolf-Kolping-Straße ist gegen 13.30 Uhr heißes Wasser aus einer Leitung ausgetreten. Das Wasser verdampfte, die Schwaden zogen über die Straße. Die Bilder machten in den sozialen Medien schnell die Runde und beflügelten die Fantasie. Vom „ersten Geysir Bayerns“ war unter anderem die Rede. Die Neuburger Feuerwehr äußerte scherzhaft die Hoffnung auf eine Thermalquelle.

Nahwärmeleitung in Neuburg undicht: Wasser tritt aus und verdampft

Der Hintergrund war jedoch ganz banal. Die Stadtwerke hatten am Dienstag probeweise bisher ungenutzte Nahwärmeleitungen befüllt und unter Druck gesetzt, teilt Sprecher Sebastian Basel auf Anfrage unserer Redaktion mit. An einer Abzweigung der Leitung in Richtung Augsburger Straße war eine Absperrarmatur undicht, wodurch etwa 60 Grad Celsius heißes Wasser austrat, so Basel. Auch er kann sich in diesem Zusammenhang einen Scherz nicht verkneifen. „Man merkt, dass die Nahwärme unbedingt zu den Kunden möchte“, sagt er und lacht.

Icon Vergrößern Die Adolf-Kolping-Straße war zwischenzeitlich nur einseitig befahrbar. Foto: Feuerwehr Neuburg Icon Schließen Schließen Die Adolf-Kolping-Straße war zwischenzeitlich nur einseitig befahrbar. Foto: Feuerwehr Neuburg

Behinderungen in der Adolf-Kolping-Straße

Die Stadtwerke konnten schnell gegensteuern und den Wasserdruck aus der Leitung nehmen. Wie viel Wasser insgesamt ausgetreten ist, kann man laut Basel nicht beziffern. Nur so viel: „Weniger als bei einem Wasserrohrbruch.“ Die Feuerwehr übernahm zeitweise die Verkehrssteuerung. Die Befürchtung war, dass Teile der Straße unterspült werden und in der Folge Fahrzeuge einbrechen könnten, teilt Kommandant Markus Rieß mit. Die Adolf-Kolping-Straße war deshalb zwischenzeitlich nur einseitig befahrbar, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Nach etwa einer halben Stunde war der Einsatz beendet. Das Fazit der Feuerwehr: „Trotz des ungewöhnlichen Vorfalls bleibt Neuburg weiterhin ein traditionsreicher Kneippkurort – von Thermalwasser jedoch vorerst keine Spur.“