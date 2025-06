Landratswahl in Neuburg-Schrobenhausen: Nancy Degenhardt kandidiert für die Freien Wähler

2026 wird im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen das Amt des Landrats neu besetzt. Die Freien Wähler setzen dafür nun auf eine bisher weitgehend unbekannte Spitzenkandidatin. Nancy Degenhardt aus Neuburg will als Landrätin kandidieren. Die 39-jährige Wirtschaftsjuristin aus Neuburg hat parteiintern bereits überzeugt. Eine offizielle Nominierung gilt als Formsache. Nun wird es für Degenhardt darum gehen, die kommenden Monate zu nutzen, sich beim Wahlvolk bekannt zu machen.

Seit 2022 ist Nancy Degenhardt Mitglied der Freien Wähler in Neuburg. Vergangenes Jahr moderierte sie das traditionelle Starkbierfest im Kolpinghaus. Doch sonst ist sie politisch eine Neustarterin. „Ich habe zwar bisher kein politisches Amt, aber das sehe ich als sehr positiv. Ich blicke unvoreingenommen und frisch auf die Themen. Deshalb bin ich überzeugt, dass ein Neustart im Landkreis mit mir gelingen wird“, gibt sie sich selbstsicher. Wichtig wäre ihr im Falle einer Wahl vor allem, die politische Arbeit im Kreis wieder zu einem Miteinander zu machen. „Die Entscheidungsträger müssen wieder auf Augenhöhe zusammenarbeiten und den Stillstand beenden“, sagt Degenhardt im Interview mit der Neuburger Rundschau.

Landratswahl 2026 in Neuburg-Schrobenhausen: Freie Wähler setzen auf bisher unbekannte Kandidatin

Degenhardt versteht sich nicht als Pro-Forma-Kandidatin, sondern nimmt ihre Bewerbung ernst. Die kommenden Monate möchte sie nutzen, um sich bei den Bürgermeistern im Landkreis persönlich vorzustellen. „Ich will wissen, welche Themen auf dem Tisch liegen und ein Gefühl für die Leute bekommen“, sagt sie. Dass sie dabei zwangsläufig auf Landrats-Mitbewerber Thomas Mack von der CSU treffen wird, macht ihr wenig aus. Zudem möchte sie vor allem über die sozialen Medien die Menschen erreichen und ihre Inhalte vermitteln.

Degenhardt ist 39 Jahre alt, geschieden und lebt mit ihren zwei Kindern (sieben und elf Jahre) in der Neuburger Altstadt. Sie ist studierte Wirtschaftsjuristin. Beschäftigt ist sie bei der Technischen Hochschule in Ingolstadt als Informations-Sicherheitsbeauftragte (ISB) und stellvertretende Leiterin der Stabsstelle für Digitalisierung. Parallel arbeitet sie als Selbstständige im Bereich Datenschutz und Compliance.

„Ich scheue die Menge an Arbeit nicht, die das Amt mit sich bringt“, macht Degenhardt klar. Den Landkreis kenne sie bestens, denn lange Zeit habe sie in Ludwigsmoos gewohnt und unter anderem in Karlshuld und in Schrobenhausen gearbeitet.

Freie Wähler wollen mit einer unbelasteten Kandidatin einen Neustart meistern

„Beste Voraussetzungen, um die immensen Herausforderungen des Landkreises zu meistern“ bringe die Kandidatin mit, findet Shahram Tabrizi, Kreisvorsitzender der Freien Wähler. Es habe seit dem Entschluss seiner Partei, auf einen gemeinsamen Kandidaten mit der CSU zu verzichten, viele mögliche Kandidaten gegeben, berichtet er. Doch Degenhardt habe sich in vielen Gesprächen mit den Vorstandsmitgliedern im Kreisverband und bei den Ortsvorsitzenden durchgesetzt. „Wir brauchen eine unbelastete Kandidatin“, sagt Tabrizi. Dass Degenhardt die Verantwortung annehmen will, sei „ein Glücksfall für die Freien Wähler.“

Am vergangenen Dienstag habe Degenhardt bei einem Treffen von 40 Entscheidungsträgern eine einstimmige Unterstützung erhalten. Nun werde man sich auf einen fairen Wahlkampf vorbereiten. Tabrizi betont, dass ihm an einer weiterhin guten Zusammenarbeit mit den anderen Parteien gelegen ist. „Wir haben alle eigene Spitzenkandidaten, doch egal, wer nach der Wahl das Amt übernimmt – am Ende müssen wir zusammenarbeiten, damit der Landkreis vorankommt“, betont der Kreischef der Freien Wähler.

Mit Degenharts Kandidatur sind nun mittlerweile vier Bewerbende für das Amt des Landrats im Spiel. Die Grünen schicken Karola Schwarz, die SPD setzt auf Werner Widuckel und die CSU auf Weicherings Bürgermeister Thomas Mack. Wahltermin ist der 8. März 2026.