Polizei bittet um Hinweise: Autofahrer bietet Mädchen Süßigkeiten an

In Nassenfels fällt ein Autofahrer auf, der einem Mädchen Süßigkeiten anbietet. Am Tag zuvor wurde beobachtet, wie ein Mädchen in Buxheim in ein Auto eingestiegen ist.

Mittwochmittag ist eine sechsjährige Schülerin von zwei bislang unbekannten Personen angesprochen worden. Das Mädchen stand laut Polizei gegen 12.10 in der Eichstätter Straße in Nassenfels am Straßenrand, als ein silberfarbener Pkw neben ihr anhielt. Im Auto saßenzwei Personen. Der männliche Beifahrer stieg aus und bot dem Mädchen Süßigkeiten an. Nachdem das Kind das Angebot abgelehnt hatte, ging der Mann schnellen Fußes in Richtung Neuburger Straße. Zeitgleich fuhr das Fahrzeug in Richtung Möckenlohe weg.

Die Sechsjährige beschreibt den Mann wie folgt: etwa 60 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, kurze hellbraune Haare, hellbrauner Vollbart, mittlere-korpulente Figur, schwarz gekleidet mit schwarzen Handschuhen. Beim Fahrzeug handelte es sich um einen silbernen Pkw, ähnlich SUV. Zum Fahrer können keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zum Vorfall werden von der Polizeiinspektion Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/9770-0, entgegengenommen.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich am Dienstag gegen 16.45 Uhr in der Tauberfelder Straße in Buxheim. Hier konnte der Polizei zufolge ein unbeteiligter Zeuge beobachten, wie ein grauer Ford ortsauswärts fuhr und ein bislang unbekanntes Mädchen über die Beifahrerscheibe auf dem Gehweg vom Fahrer angesprochen wurde. Das Mädchen lief daraufhin mehrmals zum Fahrerfenster und wieder zurück auf den Gehweg. Im Anschluss stieg es freiwillig in das Fahrzeug ein. Der Pkw fuhr daraufhin in Richtung Hopfenstraße weg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass es sich um eine Bekanntschaft des Mädchens handelte.

Zum Fahrer des Pkw ist lediglich bekannt, dass es sich um eine männliche Person handelte. Das Mädchen wird wie folgt beschrieben: 14 bis 15 Jahre alt, etwa 1,4 Meter groß, komplett schwarz gekleidet.

Das junge Mädchen, der Fahrzeugführer oder anderweitige Zeugen werden gebeten, sich ebenfalls mit der Polizeiinspektion Eichstätt in Verbindung zu setzen. Telefonnummer 08421/9770-0.

Aufgrund des aktuellen Geschehens werden die Eltern gebeten, ihre Kinder nochmals zu sensibilisieren und jegliche Vorfälle dieser Art unverzüglich der Polizei mitzuteilen. (AZ)