Unbekannte besprühen Hauswand in Nassenfels

Die Polizei sucht nach Unbekannten, die eine Hauswand in Nassenfels mit grüner Farbe beschmiert haben.

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch eine Hausfassade in Nassenfels mit einem grünen Farbspray beschmiert, und zwar in einer Größe von etwa sechs Meter auf einen Meter. Das teilt die Polizei mit.

Die Unbekannten hinterließen in Nassenfels einen Schaden von rund 10.000 Euro

Neben der Fassade wurden auch die Fenster, die Fensterläden und die Fensterbänke besprüht. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Eichstätt unter der Nummer 08421/9770-0 entgegen. (AZ)