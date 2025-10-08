Nach 41 Jahren endet die Ära Günter Krell

Die Gehhilfe hat er einfach ins hohe Gras am Wegrand geworfen. Günter Krell will mit beiden Händen erklären, worum es ihm geht. „Hier senkt sich die Anhöhe ein kleines bisschen ab, deshalb soll da die Brücke gebaut werden!“ Der 77-Jährige steht mitten im Auwald zwischen Joshofen und dem Donaudamm, findet die dortige Natur „einmalig“ und „absolut schützenswert“, zeigt auf umgestürzte Bäume, die der dschungelähnliche Forst einfach verschluckt hat, und ärgert sich. Nicht etwa über den Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Oberbayern („Damit war zu rechnen“), sondern über die Tatsache, dass er den Widerstand gegen ein Großprojekt bald nicht mehr an verantwortlicher Stelle fortführen kann. Denn Krell gibt am Donnerstag, 23. Oktober, im Haus der Maschinenringe nach fast 41 Jahren den Kreisvorsitz des Bundes Naturschutz ab. Das Ende einer Ära. Der dienstälteste BN-Kreisvorsitzende Bayern hört tatsächlich auf. Und sein letzter Kampf für den Erhalt der Natur bleibt deswegen unvollendet.

Günter Krell kämpfte in Neuburg für Donaumoos und Auwald

Für die Übergabe ist alles gerichtet, ein potenzieller Nachfolger steht bereit und kein Geringerer als Hubert Weiger, der Ehrenvorsitzende des BN, wird persönlich nach Neuburg kommen, um Günter Krell gebührend zu verabschieden. „Mit 77 macht man das allmählich nicht mehr“, lacht er. Auch gesundheitlich sei er nicht mehr in allerbester Verfassung. Aber der Kopf steckt noch voller Ideen, wie auf Knopfdruck sprudeln messerscharfe Analysen heraus, stets ausführlich und diplomatisch dargelegt, aber unmissverständlich in ihrer Botschaft.

Seit der gebürtige Neuburger im Alter von 36 Jahren am 4. November 1984 den Kreisvorsitz des Bund Naturschutz von der Burgheimer Ärztin Pauline Abt übernahm, kämpft er beharrlich für die Renaturierung des Donaumooses oder den Erhalt des Naturschutzgebietes Goachat bei Schrobenhausen. Sein Herz schlägt für die wertvollen Sandmagerrasen seiner Heimat, auf denen Enzian und Orchideen wachsen, ebenso wie für die naturnahen Feuchtsenken im Auwald mit dem seltenen Frauenschuh, für den Weißstorch, die Schleiereule oder den Schutz der Amphibien.

Krell und Bund Naturschutz klagen für Erhalt des Auwalds bei Weichering

Krell war da, als Naturschutz noch als politische Spinnerei abgetan wurde, er und seine Mitstreiter „nervten“ die gewählten Volksvertreter so lange, bis ihre Anliegen ganz allmählich in Gesetze einflossen. Er gab Bäumen, Pflanzen und Tieren eine Stimme, wenn es um die Realisierung von Straßenbauprojekten ging. Freilich nicht immer erfolgreich. „Die Ortsumgehung Weichering wurde mitten durch den Auwald mit einem Biotop gebaut, obwohl wir einen ganz anderen Trassenverlauf vorgeschlagen hatten“, erinnert sich der ehemalige Lehrer. Dafür sei er teilweise heftig angefeindet worden. „Aber viele vergessen, dass wir nie generell gegen Umgehungen waren, weder in Weichering noch in Oberhausen. Nur eben nicht mitten durch schützenswerte Gebiete!“

Es sei auch falsch zu behaupten, der BN wäre gegen eine zweite Donaubrücke. Günter Krells Kritik orientiert sich vielmehr am geplanten Verlauf der Trasse, die schlussendlich samt Brücke mitten durch den Auwald führen soll. Die Klage des Bund Naturschutz hat er Ende September noch auf den Weg gebracht, „gewissermaßen meine letzte größere Amtshandlung.“ Den nun folgenden Weg durch die Instanzen darf er aus der Distanz beobachten.

1980er Waldsterben prägte Naturschutz in Neuburg und Krells Engagement

Der Langzeit-Vorsitzende dementiert nicht, wenn er gefragt wird, ob es notwendig sei, zur Verfolgung der eigenen Ziele als permanenter Stachel im Fleisch zu agieren, ständig in Hab-Acht, kein „Everybodyʼs Darling“. Krell: „Es ging immer darum, Druck zu machen, durch Demonstrationen, eine gewisse Einflussnahme auf die Politik ausüben, nicht alles, was aus den Rathäusern oder dem Maximilianeum kam, als gegeben hinzunehmen.“

Der Wendepunkt sei das Waldsterben in den 1980er Jahren gewesen. Spätestens ab diesem Zeitpunkt bekam die Stimme des Naturschutzes mehr Gewicht, die Emissionsschutzgesetze wurden verschärft. „Natürlich war unsere Position immer eine politische, aber nie von Parteipolitik geprägt“, stellt Krell klar und verweist gerne auf seinen Vor-Vorgänger als Kreisvorsitzenden, den früheren Forstamtsleiter Josef Mandelmeier (1976 bis 1980), der später für die CSU im Neuburger Stadtrat saß. Es sei dem Druck der Öffentlichkeit zu verdanken, dass mittlerweile Umweltverbände bei Verfahren beteiligt werden müssten. Darauf, so Günter Krell, sei er schon ein wenig stolz. Gleichwohl bleibt Umweltschutz für ihn stets die klassische unvollendete Geschichte, bei der es nur selten ein Happy End gibt. Mit ein Grund, warum Krell jetzt mit einem lachenden und einem weinenden Auge Abschied nimmt.