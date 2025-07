In der Nördlichen Grünauer Straße in Neuburg, Hausnummer 15, soll ein neues Einkaufsangebot entstehen. Angedacht ist ein Getränkemarkt mit einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern. An der Zufahrt zum Grundstück soll ein acht Meter hoher Werbepylon aufgestellt werden. Der Neuburger Bauausschuss stimmte der Bauvoranfrage in der Sitzung am Mittwoch einstimmig zu. (ands)

