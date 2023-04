Neubueg

Der Neuburger Wein 2022 ist ein fruchtiger Jahrgang

Plus Winzer Josef Tremml aus Neuburg präsentiert seinen aktuellen Wein vom Jurahang. Jetzt beantragt er mehr "Seminare" im Eulatal.

Als "sehr ausgewogen mit feiner Säure und leichter Restsüße" bezeichnet Winzer Josef Tremml seinen neuen Jahrgang 2022. Die Trauben für den Neuburger Wein hat er auf dem Jurahang bei Laisacker geerntet und in Volkach am Main verarbeitet. Jetzt stehen 700 Flaschen Neuburger Verschnitt bereit. Das sind deutlich weniger als in den Vorjahren, weil der Tropensommer 2022 einigen Rebstöcken zugesetzt hatte. Der aktuelle Jahrgang werde im Arco und in der Aussicht serviert und bei Getränke Bergbauer verkauft. Die Flasche kostet knapp zehn Euro.

Josef Tremml ist Naturfreund, Jäger und Winzer. Schon allein deshalb lege er großen Wert darauf, dass seine Weine naturverträglich und ohne jegliche Zusätze produziert werden. Weil er Rebsorten wie Müller-Thurgau, Regent, Bronner, Muskaris, Solaris, Sauvignon-Blanc, Pinotin und Cabernet Cortis in Neuburg-Nord gepflanzt hat, wird der daraus entstehende Wein "gemischter Satz" genannt. Die Erwartungen nach der Lese von 94-Grad-Öchsle-Trauben könne der 22er-Wein erfüllen, "er ist angenehm zu trinken", versichert der Winzer.

