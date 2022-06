In der Region Neuburg gibt es momentan keinen Rückgang an Blutspenden

Plus Während bayernweit die Blutkonserven knapp werden, ist das Klinikum Ingolstadt noch gut versorgt und in der Region ist die Spendenbereitschaft nach wie vor sehr hoch. Warum Corona dafür sogar förderlich war.

Der Blutspendedienst in Bayern schlägt Alarm, denn die Zahl der Blutspenden liegt derzeit drastisch unter der erforderlichen Menge. „Die Notversorgung kann gerade noch aufrechterhalten werden“, sagte vor wenigen Tagen der Sprecher des Blutspendedienstes des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), Patric Nohe. Mehr als 2000 Blutkonserven werden Nohe zufolge durchschnittlich pro Tag in Bayern benötigt, etwa für Operationen, bei Unfällen und vor allem für die Krebstherapie. „Die Reserven gehen gegen null“, sagte Nohe.