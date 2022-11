0,7-Abi und Stipendium: Diese junge Neuburgerin gehört zur Elite Bayerns

Plus Lena Edenhofer aus Neuburg hat die Abiturnote 0,7 geschafft. Mittlerweile erhielt sie das Stipendium im Münchener Maximilianeum. Wie sie sich ihren Erfolg erklärt.

Sechs Punkte. Von maximal 900. So wenig hat Lena Edenhofer zum perfekten Abitur gefehlt. Die Neuburgerin war damit die Beste im Jahrgang, der in diesem Sommer das Descartes-Gymnasium verlassen hat – mit einem unglaublichen Notenschnitt von 0,7. Doch damit nicht genug. Die 19-Jährige hat eines von lediglich acht Stipendien der Stiftung Maximilianeum und der Wittelsbacher Jubiläumsstiftung ergattert und gehört damit zur Elite Bayerns.