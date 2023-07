1,1 Promille am Steuer: Neuburger wird von Polizei aus dem Verkehr gezogen

Die Neuburger Polizei hält bei einer Verkehrskontrolle einen betrunkenen Autofahrer an. Gegen den Mann wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Unter Alkoholeinfluss ist ein Mann in Neuburg Auto gefahren. Das teilte die Polizei mit. Ein 55-jähriger Neuburger wurde am 6. Juli gegen 23.35 Uhr in der Münchener Straße in Neuburg mit seinem Fahrzeug einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen wurde und ein Alkoholtest einen Wert von 1,1 Promille ergab, wurde gegen den Neuburger ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. (AZ)