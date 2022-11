1,18 Promille: Autofahrer in Neuburg mit Alkohol am Steuer erwischt

Bei einer Verkehrskontrolle in Neuburg wurde ein Mann erwischt, der alkoholisiert Auto gefahren ist.

Ein Autofahrer ist in Neuburg mit Alkohol am Steuer erwischt worden. Das teilte die Polizei mit. Am Sonntag kurz vor Mitternacht gegen 23.45 Uhr wurde ein 24-jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem Stadtbereich Rain, welcher mit seinem Fahrzeug in der Max-Peschel-Straße in Neuburg unterwegs war, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Da beim Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,18 Promille weshalb sich der junge Mann im Anschluss an die Kontrolle einer Blutentnahme unterziehen musste. Zudem wurde seine Fahrerlaubnis sichergestellt. Den 24-jährigen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)