1,5 Millionen Kunden jährlich: So hat sich der Südpark in Neuburg entwickelt

Plus Der Neuburger Südpark wird heuer 25 Jahre alt. Der bei der Eröffnung vorhergesagte „Tod der Innenstadt“ist nicht eingetreten. Wie hat sich das Einkaufszentrum entwickelt?

