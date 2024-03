Neuburg

1,70 Euro für eine Kugel Eis in Neuburg: Zum Saisonstart steigen die Preise

Plus Die Eiscafés in Neuburg und Umgebung starten in die Saison. Für eine Kugel Eis zahlt man jetzt allerdings 1,70 Euro. Was hinter dem Preisanstieg steckt.

Von Adrian Hauk

Die meisten Eiscafés in Neuburg haben geöffnet. Die Vorfreude auf die erste Kugel der Saison haben die ersten warmen Sonnenstrahlen nur verstärkt. Doch den ersten Besuchern ist schon an der Theke sofort aufgefallen: Der Preis für eine Kugel liegt 2024 bei 1,70 Euro - also nochmal 20 Cent mehr als im vergangenen Jahr. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 legen Eisliebhaber für eine Kugel noch 1 Euro auf die Theke.

Warum wird Eis immer teurer? Die Betreiber der Eiscafés in Neuburg, die in der Regel ihre Sorten selber herstellen, berichten einmütig, dass der Preisanstieg nichts mit Gewinnmaximierung zutun hat. Im Gegenteil: Damit sich das Geschäft überhaupt noch lohne, müsse für die Kugel jedes Jahr mehr verlangt werden. "Eigentlich müsste man den Preis sogar noch viel höher setzen", erklärt Manuele Antinori, Besitzer des Eiscafés Da Manuele in der Neuburger Luitpoldstraße. "In Großstädten liege der Preis schon längst bei zwei Euro oder mehr", führt auch Luca Svaludo, Besitzer der Eisdiele San Marco an.

