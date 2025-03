1,80 Euro pro Kugel: Eisdielen in Neuburg öffnen wieder

Mit steigenden Temperaturen steigt auch das Verlangen nach Vanille, Schokolade oder Amarana-Kirsche. Die Rede ist natürlich von Eiskugeln mit den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen. Während die Eissaison eigentlich erst traditionell etwas später im Jahr beginnt, sieht man aktuell schon die ersten Wagemutigen mit einem Eisbecher in der Hand durch die Innenstadt flanieren. Wie Neuburger Eiscafés in die diesjährige Saison starten und was in diesem Jahr neu ist, verraten die Eismeister der Stadt.

David Fuchs Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eissaison Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eisdielen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis