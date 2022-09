Neuburg

vor 2 Min.

1. Band-Festival steht und löst in Neuburg "Nightgroove" ab

Beste Stimmung wie hier beim letzten "Nightgroove" vor drei Jahren in Neuburg soll auch beim 1. Band-Festival herrschen.

Plus Vor 20 Jahren gab es das erste Kneipenfestival in Neuburg, 2019 fand "Nightgroove" zum letzten mal statt. Jetzt gibt es einen Nachfolger. Am 14. Oktober feiert das Neuburger Band-Festival Premiere. Wer Initiator ist und welche Lokale dabei sind.

Von Manfred Rinke

Jetzt ist es sicher: Das 1. Neuburger Band-Festival steht und wird damit Nachfolger von „Nightgroove“. Die Premiere findet am Freitag, 14. Oktober, statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

