10.000 Euro Schaden: Zwei Verletzte Personen nach Unfall in Neuburg

Bei einem Unfall in Neuburg stoßen zwei Autos zusammen. Die Feuerwehr muss gerufen werden.

Bei einem Unfall in Neuburg sind zwei Personen verletzt worden. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Zu dem Verkehrsunfall mit Verletzten kam es am 6. November gegen 7.40 Uhr. Ein 32-Jähriger aus dem südlichen Landkreis befuhr mit seinem Auto die Staatsstraße von Karlshuld kommend in Fahrtrichtung Zeller Kreuzung. Hinter ihm folgten eine 33-jährige Frau aus Schrobenhausen und eine 40-jährige Frau aus Karlshuld.

Zwei Autos stoßen in Neuburg an einer Kreuzung zusammen

Als der 32-Jährige mit seinem Auto nach rechts in einen Feldweg abbiegen wollte, bremste die nachfolgende Schrobenhausenerin ab. Die weiter nachfolgende Frau aus Karlshuld erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Die Unfallverursacherin und die 33-jährige Dame wurden leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand Schaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro. An der Unfallstelle war die Feuerwehr Neuburg zur Bindung von Betriebsstoffen eingesetzt. (AZ)