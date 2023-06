Neuburg

100 Jahre Naturfreunde: Ein Faible für Freundschaft und Natur

Unter hohen Pappeln feierten die Pfarrer Herbert Kohler und Steffen Schiller am Naturfreundehaus einen ökumenischen Gottesdienst.

Plus Seit 100 Jahren gibt es die Naturfreunde in Neuburg. Der Vereinschef arbeitet aktuell an modernen Angeboten.

Sie schätzen die Natur, pflegen die Geselligkeit und bringen ihr Umweltbewusstsein ins Spiel – die Naturfreunde Neuburg „sind wertvoller als alle Ideologen und sollen noch lange weitermachen“, so gratulierte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling am Sonntag zum 100-jährigen Jubiläum.

Mit einem Fest wurde der 100. Geburtstag der Naturfreunde Neuburg gefeiert. Foto: Winfried Rein

500 Besucherinnen und Besucher kamen zum Naturfreundehaus in Sehensand

Die Neuburger Ortsgruppe des bundesweiten Verbands mobilisierte alle Ehrenamtlichen, um dieses besondere Jubiläum gebührend zu feiern. Im Lauf des Sonntags kamen dann auch rund 500 Besucherinnen und Besucher zum Naturfreundehaus in Sehensand - zum Freiluftgottesdienst, zum Mittagessen oder zum Nachmittagskaffee.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

