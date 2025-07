100 Prozent Rückendeckung: Grüne nominieren Gerhard Schoder als Neuburger OB-Kandidaten

Mit 100 Prozent Zustimmung haben die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen in ihrer jüngsten Aufstellungsversammlung beschlossen, Gerhard Schoder als Oberbürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl 2026 ins Rennen zu schicken. Wie berichtet, wird Schoder als gemeinsamer OB-Kandidat von SPD und Grünen antreten.

Gerhard Schoder ist OB-Kandidat von SPD und Grünen in Neuburg

Inhaltlich setzen Schoder und die beiden unterstützenden Parteien laut Mitteilung der Grünen auf drei zentrale Säulen: Erstens bezahlbarer Wohnraum für alle, zweitens ein funktionierendes Verkehrskonzept, das alle Mobilitätsformen ernst nehmen soll, und drittens eine aktive Unterstützung der kleinen und mittelständischen Unternehmen vor Ort. Ein weiterer Schwerpunkt im künftigen Programm soll die kommunale Infrastruktur werden.

Icon Vergrößern Der Vorstand der Neuburger Grünen (von links) Meike Dietrich (verabschiedet), Norbert Mages, Mona Wolbert, Anja Gottwald und Gerhard Schoder. Es fehlen Nina Vogel und Lukas Schorer. Foto: Grüne Neuburg Icon Schließen Schließen Der Vorstand der Neuburger Grünen (von links) Meike Dietrich (verabschiedet), Norbert Mages, Mona Wolbert, Anja Gottwald und Gerhard Schoder. Es fehlen Nina Vogel und Lukas Schorer. Foto: Grüne Neuburg

Dabei will Schoder für einen klaren Politikwechsel stehen. „Nach 24 Jahren ‚Weiter so‘ ist es Zeit für neue Ideen, neue Köpfe und einen neuen Führungsstil“, so der in Neuburg aufgewachsene OB-Kandidat, der auf langjährige Führungserfahrung in New York und München aus seiner Tätigkeit in der Wirtschaft verweist. Parallel dazu arbeiten die Grünen an einer Stadtratsliste, die derzeit den letzten Feinschliff erhält – und erneut mit mehr als 50 Prozent weiblicher Kandidatinnen aufwarten wird, heißt es.

Anja Gottwald neue Beisitzerin im Neuburger Grünen-Vorstand

Neben der Aufstellung Schoders gab es auch personelle Veränderungen im Vorstand: Die langjährige Beisitzerin Meike Dietrich wurde mit großem Applaus verabschiedet. Sie bleibt den Grünen auf Kreisebene als Sprecherin im Kreisvorstand erhalten und wird dort weiterhin engagiert wirken. Als neue Beisitzerin wurde Anja Gottwald einstimmig in den Ortsvorstand gewählt. (AZ)