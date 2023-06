1000 Euro Schaden: Unbekannter beschädigt Auto in Neuburg

Ein Unbekannter kümmert sich in Neuburg nicht um einen Schaden, den er an einem Auto verursacht. Die Polizei sucht Zeugen.

In Neuburg ist ein geparktes Auto angefahren worden. Das teilte die Polizei mit. Am 12. Juni gegen 19 Uhr musste eine 26-jährige Neuburgerin feststellen, dass ihr Auto der Marke BMW von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren wurde. Das Fahrzeug hatte die Frau um 7 Uhr in der Theo-Lauber-Straße in Neuburg am Fahrbahnrand abgestellt.

Durch den Unfall entstand ein Schaden am vorderen, linken Kotflügel des Fahrzeugs, welcher sich auf etwa 1000 Euro beläuft. Die Polizei Neuburg erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)