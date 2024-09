1000 Euro Schaden: Unbekannter fährt BMW in Neuburg an

Ein grauer BMW ist in Neuburg angefahren worden. Das teilte die Polizei mit. Am Neufeld wurde im Zeitraum der vergangenen zwei Wochen ein grauer BMW X 1 angefahren. Das Fahrzeug war dort vor einem Wohnanwesen geparkt. Am 3. September stellte die Besitzerin einen Schaden an der hinteren rechten Tür fest.

Unfallflucht in Neuburg: Grauer BMW X 1 beschädigt

Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1000 Euro. Am BMW wurde roter Fremdlack festgestellt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)