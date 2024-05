Neuburg

1000 Gebäude mit Glasfaser versorgt: DSL-Mobil nimmt letzte Nachzügler auf

Zufrieden blicken Stadtrat Gerhard Schoder (li.), Dritter Bürgermeister Peter Segeth (2. v. li.), Bauleiter Gheorghe Savin (re.) und Matthias Korber, Geschäftsführer von DSLmobil, auf den fast abgeschlossenen Glasfaserausbau von DSL in Heinrichsheim.

Plus Schneller als geplant treibt DSL-Mobil den Glasfaserausbau in Neuburg voran, weitere Gebiete folgen 2025. Die Frist zum kostenlosen Ausbau beträgt nur noch wenige Tage.

Von Anna Hecker

Während manch Anbieter mit dem Glasfaserausbau in Neuburg erst jetzt beginnen möchte, kann sich DSL-Mobil, einer von drei Anbietern in Neuburg, schon über die ersten abgeschlossenen Gebiete freuen. In Heinrichsheim laufen nur noch letzte Aufräumarbeiten, ein Anlass, um erste Bilanz zu ziehen und einen Blick auf die kommenden Monate zu werfen. Außerdem läuft die Registrierungsfrist für den kostenlosen Ausbau nur noch bis zum 31. Mai.

Gleich drei Anbieter wollen die Neuburgerinnen und Neuburger mit schnellem Internet versorgen. Von der Telekom, Unsere Grüne Glasfaser (UGG) und DSL-Mobil werden die begehrten Glasfaserleitungen verlegt. Während bei UGG erst in den kommenden Wochen die Bagger anrollen werden und das Ausbaugebiet nachträglich verkleinert wurde, konnte Telekom den versprochenen Ausbau bereits großteils umsetzen. Dem schließt sich nun aus DSL-Mobil an. In Heinrichsheim, Marienheim, Rödenhof, Laisacker, Teilen von Feldkirchen und anderen kleinen Teilbereichen wurde der Ausbau bereits beendet oder es sind nur noch kleinere Aufräumarbeiten nötig.

