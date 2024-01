Neuburg

27.01.2024

101,2 Herzschläge aus Neuburg: Moderatoren erinnern sich an das Lokalradio

Das Studio von Radio ND 1 in der Neuburger Adlerstraße startete 1989 mit Eva Baumann und Christine Krüger (im Hintergrund), Reinhard Köchl und rechts Gerd Nikel.

Plus Vor 35 Jahren bekommt Neuburg sein eigenes Lokalradio. ND 1 heißt der Sender, bei dem Moderatoren zu Wort kommen, die für das Radio brennen. Sie erinnern sich an die gemeinsame Zeit.

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

Eine Zeitreise in die 80er-Jahre: Gymnastik wird standesgemäß in Stulpen und neonfarbenen Gummihöschen geturnt, der Vokuhila gilt als modern - und das Unterhaltungsradio wird populär. Zahlreiche Sender werden aus der Taufe gehoben, aber auch Lokalsender sprießen aus dem Boden. Auch Neuburg soll seinen eigenen Sender bekommen. RT1, Radio IN und die Werbeagentur Fitzek realisieren gemeinsam das Projekt. Der damalige Landrat Richard Keßler setzt sich für ein Lokalradio ein. Und dann, am 28. Januar 1989, wird das erste Mal gesendet. Drei Moderatoren, die das Lokalradio ND 1 lebendig werden ließen, erinnern sich an die besondere Zeit hinter dem Mikrofon.

Mit dem Bayerischen Hörfunkpreis für eine hintergründige Reportage über einen Volksfestboxkampf in Schrobenhausen wurde Günther Schalk ausgezeichnet. Foto: Schalk

"Lang hat's gedauert Neuburg, hier sind wir endlich, Radio ND 1." Das sind die Worte, die Reinhard Köchl am 28. Januar 1989 um sechs Uhr morgens mit zittriger Stimme ins Mikrofon spricht. Es sind die ersten Worte, die von dem gerade neu geborenen Neuburger Lokalradio mit der Frequenz 101,2 jemals gesendet werden sollen. Köchl (65) gehört zu dem Gründungsteam von ND 1, neben ihm sitzt Gerd Nikel (70) in dem kleinen Studio in der Adlerstraße. Die beiden haben sich beim Volleyball kennengelernt. Nikel als erfahrener Radio-Redakteur, Köchl Journalist bei der Süddeutschen Zeitung - "die Radioarbeit war wie ein böhmisches Dorf für mich". Doch die beiden brennen für das Medium. Ebenso wie Günther Schalk (52), der 1991 das Team erweitert - und damit ND 1 zum erfolgreichen Landkreissender auch in Schrobenhausen macht. Der Sender entwickelt sich zeitweise zum erfolgreichsten Radiosender dieser Größe in Bayern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen