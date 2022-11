Neuburg

20:00 Uhr

11.11.: An diesem Freitag können Paare in Neuburg ganz spontan heiraten

An diesem Freitag, 11.11., können Paare in Neuburg ganz spontan heiraten. Was Interessierte wissen müssen.

An diesem Freitag, 11.11., können sich Paare, ganz spontan, in der Schlosskapelle das kirchliche Ja-Wort geben. In persönlicher Atmosphäre, mit oder ohne Gäste, wird den Paaren der Segen Gottes für ihre Beziehung zugesprochen – ganz nach evangelischem Trauritus. Es sind auch nicht- bzw. bereits verheiratete Paare eingeladen, ihrer Liebe bei einem romantischen Ritual Ausdruck zu verleihen. Spontan heiraten in Neuburg am Freitag, 11.11. Zuvor lernen sich Paare und Hauptamtliche bei einem entspannten Gespräch im Café am Theater kennen. In dieser Zeit wählen die Paare ihren Trauspruch und die musikalische Begleitung. Weitere Infos finden Interessierte auf der Webseite: https://www.christuskirche-neuburg.de/spontanhochzeit. (AZ)

