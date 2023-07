Neuburg

117 Schüler freuen sich über den Abschluss an der Wirtschaftsschule

Plus Was hat ein Zeugnis mit einem Werkzeugkasten und das Gelernte mit einer Laterne zu tun? Die Absolventen der Neuburger Wirtschaftsschule erfuhren es bei der Zeugnisvergabe.

Wenn die Turnhalle zum Festsaal wird und der Applaus durch sie schallt, dann ist es wieder so weit: Zeugnisvergabe! 117 Schülerinnen und Schüler haben am Donnerstag die Neuburger Wirtschaftsschule hinter sich gelassen und fangen nun einen neuen Lebensabschnitt an. Am Donnerstagabend nahmen sie ihre Zeugnisse in Empfang. Sieben von ihnen mit einer Durchschnittsnote von 1,5 oder besser. Einer sogar mit einer glatten 1,0.

Seine hervorragende Abschlussnote bedeutet, dass Valentin Ritzer in jeder Prüfung eine glatte Eins abgeliefert hat. Das komme wirklich sehr selten vor, so Marion Wohlsperger bei der Ehrung der Besten. Die Leiterin der Wirtschaftsschule und stellvertretende Leiterin des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums (BSZ) Max-von-Pettenkofer Neuburg freute sich mit ihren Schülerinnen und Schülern über die hervorragenden Abschlüsse. Alle hätten gut bis sehr gut abgeschnitten.

