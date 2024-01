124 Kilogramm Plätzchen der Fleißigen Bienen waren schnell vergriffen

Die Plätzchen der Fleißigen Bienen waren bei der Neuburger Schlossweihnacht heiß begehrt. Die 124 Kilogramm waren bereits am Sonntagmittag ausverkauft.

Wer an diesem Sonntagnachmittag noch Plätzchen der Fleißigen Bienen kaufen wollte, ging leer aus. "Leider ausverkauft", mussten die Verkäuferinnen zahlreichen Besucherinnen und Besuchern der Neuburger Schlossweihnacht mitteilen. Dahinter steckt eine erfreuliche Nachricht: Die insgesamt 124 Kilogramm Plätzchen, die die Ehrenamtlichen zugunsten unseres Leserhilfswerks, der Kartei der Not, gebacken hatten, wurden an den beiden Wochenenden allesamt verkauft. Bereits am Sonntagmittag waren die kleinen Leckereien alle. Alternativ konnten Besucher etwa selbst gemachte Marmeladen, Socken oder Basteleien für den guten Zweck kaufen. Text: ands/Foto: fene

