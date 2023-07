13-jähriger Radfahrer bei Unfall in Neuburg schwer verletzt

Eine Autofahrerin übersieht in Neuburg einen Jugendlichen auf dem Rad. Es kommt zum Zusammenstoß.

Ein schwer verletzter Radfahrer, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, welcher sich am 4. Juli in der Oskar-Wittmann-Straße in Neuburg ereignet hat. So geht es aus einem Polizeibericht hervor.

Um 8.05 Uhr war ein 13-jähriger Jugendlicher aus Neuburg mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Oskar-Wittmann-Straße in östlicher Richtung unterwegs. Zum gleichen Zeitpunkt wollte eine 30-jährige Neuburgerin, die mit ihrem Auto auf der Oskar-Wittmann-Straße stadteinwärts fuhr, nach rechts in Richtung Bootshaus zum Campingplatz abbiegen. Dabei übersah die Autofahrerin offensichtlich den Radfahrer, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Jugendlicher Radfahrer bei Unfall in Neuburger schwer verletzt

Durch den Unfall erlitt der 13-jährige Schüler einen Schienbeinbruch sowie diverse Prellungen und Schürfwunden und wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Neuburg transportiert. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand lediglich ein geringer Schaden. (AZ)