Neuburg: 14-jährige E-Scooter-Fahrerin verletzt sich bei Zusammenstoß

Neuburg

14-jährige E-Scooter-Fahrerin verletzt sich bei Zusammenstoß

In Neuburg sind eine jugendliche E-Scooter-Fahrerin und der 22-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads kollidiert. Beide stürzten und kamen ins Krankenhaus.
    • |
    • |
    • |
    In Neuburg verletzte sich eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin. (Symbolbild)
    In Neuburg verletzte sich eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Ein Frontalzusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Kleinkraftrad ereignete sich am Freitagabend um kurz nach 20 Uhr im Neuburger Mozartweg. Eine 14-jährige Neuburgerin befuhr mit einem E-Scooter einen Verbindungsweg zwischen Münchener Straße und Mozartweg, berichtet die Polizei. An der Kreuzung mit dem Mozartweg missachtete die 14-Jährige die Vorfahrt eines von links kommenden Kleinkraftrads, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Infolgedessen stürzten sowohl die 14-Jährige als auch der 22-Jährige Kleinkraftradfahrer. Beide Beteiligte wurden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt, beide wurden zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. (AZ)

