14-Jährige missbraucht: Mann aus dem Raum Neuburg muss drei Jahre in Haft

Plus Ein 41-Jähriger aus Neuburg-Schrobenhausen zahlte einer 14-Jährigen Geld für sexuelle Dienste. Außerdem hortete er fast 80.000 Bilder, die zum Teil schwersten Missbrauch von Säuglingen zeigen.

Er habe schon viele Bilder von Kindesmisshandlungen auf dem Tisch gehabt. „Aber das sind die schlimmsten, die ich je gesehen habe“, sagt Gerhard Ebner, Richter am Amtsgericht Neuburg. Es seien „menschenverachtende“ Fotos, die der 41-jährige Angeklagte aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen hortete. Insgesamt knapp 80.000 Aufnahmen, die zum Teil schwersten Missbrauch von Kleinkindern und Säuglingen zeigen, fanden die Ermittler bei dem Mann. Nun musste er sich vor dem Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Ebner verantworten – auch, weil der Angeklagte nicht nur Schmuddel-Bilder besaß, sondern eine damals 14-Jährige sexuell missbrauchte.