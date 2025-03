14-jähriger Ladendieb wird auf frischer Tat ertappt

Ein 14-jähriger Ladendieb wurde am Dienstag gegen 16.30 Uhr in einer Drogerie am Schrannenplatz in Neuburg ertappt.

Ein junger Ladendieb wollte in Neuburg Kopfhörer und Parfüm stehlen

Wie die Polizei moittetil, hat der Jugendliche in den Geschäftsräumen zwei Kopfhörer, ein Parfum und Kleinteile im Gesamtwert von rund 117 Euro gestohlen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls. (AZ)