14-jähriger Radfahrer wird bei Fahrradunfall vor der Realschule verletzt

Ein Jugendlicher wird in Neuburg nach Schulschluss mit seinem Fahrrad von einem Auto erfasst. Er wird verletzt und muss ins Krankenhaus.

Ein Jugendlicher auf dem Rad ist am Donnerstagmittag vor der Paul-Winter-Realschule in Neuburg von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der 14-Jährige fuhr nach Schulschluss gegen 13.10 Uhr ordnungsgemäß auf dem Radweg bergab, als ein Auto aus dem Parkplatz der Realschule herausfuhr. Die 43-jährige Frau am Steuer hatte den Schüler wohl übersehen und stieß mit ihm zusammen.

Der 14-Jährige stürzte nach dem Aufprall auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Einen Helm trug er laut Polizeibericht nicht. Ein Rettungswagen brachte den Buben in die Klinik Neuburg. Die Fahrerin aus Rennertshofen blieb unverletzt. Ob es eine Lehrkraft war, ist nicht bekannt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. (AZ)

