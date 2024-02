14-jähriges Mädchen greift Polizisten im Neuburger Krankenhaus an

Neuburger Polizisten werden in das Krankenhaus gerufen, um den Pflegedienst bei der Behandlung eines Mädchens zu unterstützen. Die Beamten werden dabei alle verletzt.

Ein 14-jähriges Mädchen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat am 15. Februar in einer Klinik in Neuburg bei massiven Widerstandshandlungen drei Polizisten verletzt. Das teilte die Polizei mit. Gegen 20.30 Uhr wurden die Beamten zur Unterstützung des Pflegedienstes in die Klinik gerufen, da sich die 14-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Auch nach Eintreffen der Beamten ließ sich das Mädchen nicht beruhigen und ging schließlich auf Pfleger und die Beamten los.

Mädchen geht in Neuburger Krankenhaus auf Polizisten los

Die 14-Jährige schlug einem Beamten mit einem Metallbecher auf den Kopf und spuckte ihm ins Gesicht. Einer Beamtin riss das Mädchen Haare aus. Eine weitere Beamtin erlitt mehrere Prellungen und Schürfwunden bei dem Versuch das Mädchen zu fixieren. Während der Maßnahme wurden die eingesetzten Beamten aufs Übelste von der 14-Jährigen beleidigt und bespuckt. Schließlich gelang es den Beamten und den Pflegekräften das Mädchen zu fixieren, damit sie ärztlich behandelt werden konnte. Verletzt wurde die 14-Jährige nicht. (AZ)