15.000 Euro Prämie: Neuburger Kino bekommt Programmauszeichnung

Der Kinopalast Neuburg und das Filmstudio im alten Stadttheater Eichstätt gehören auch dieses Jahr zu den Preisträgern bei der Verleihung der Kinoprogrammprämien 2022.

Bayerns Digitalministerin und Aufsichtsratsvorsitzende des FilmFernsehFonds (FFF) Bayern, Judith Gerlach, hat in Würzburg 91 bayerische Kinos mit Prämien in Höhe von insgesamt 1,35 Millionen Euro für ihr herausragendes Programm ausgezeichnet. Auch der Kinopalast Neuburg und das Filmstudio im alten Stadttheater Eichstätt sind unter den Preisträgern. Das Kino erhält 15.000 Euro.

Gerlach erklärte: „Besonders in Krisen – und leider nun auch in Kriegszeiten – wird deutlich, wie wichtig Kultur und insbesondere Filmkunst ist. Filme transportieren über starke und eindrückliche Bilder aktuelle Erlebnisse, Gedanken und Emotionen, wie es in keinem anderen Medium möglich ist. Die diesjährigen Preisträger-Kinos haben das mit ihrem Programm in eindrucksvoller Weise bewiesen. Sie alle haben die Auszeichnung mehr als verdient und ich freue mich sehr, diese herausragende Leistung zu würdigen.“

FFF-Geschäftsführerin Dorothee Erpenstein ergänzte: „Sie haben in diesem überaus schweren Jahr ihren Besucherinnen und Besuchern ein abwechslungsreiches Programm geboten: Viele deutsche und europäische Produktionen, anspruchsvolle Filme für Kinder und Jugendliche, Dokumentarfilme, Kurzfilme, Filmdiskussionen, tolle Events, kreative Aktionen – ein rundherum individuelles, anspruchsvolles Kinoerlebnis. Kino ist Gemeinschaftserlebnis, Kino ist öffentlicher Diskurs. Danke, dass Sie diese tollen Kulturorte durch diese schwierige Zeit führen!"

Neuburger Kino erhält 15.000 Euro Programmprämie

Kino-Betreiber Roland Harsch erklärte: Wir sind stolz auch in den Zeiten von Corona ein abwechslungsreiches Kinoprogramm mit vielen Arthouse-Filme zeigen zu können. Unsere Sonderreihen (Frauenfilmabend, Vhs-Kino und Seniorenkino) erfreuen sich wieder größerer Beliebtheit. Im neuen Jahr 2023 werden wir auch unser Matinee-Kino wieder beleben. Damit haben wir noch mehr Vielfalt auf der großen Leinwand aus der Fülle der deutschen und europäischen Filmwelt. Danken möchte ich allen Unterstützern, Cineasten und Filmliebhaber aus Neuburg und Umgebung. Bewahren und fördern wir diesen „analogen Erlebnisort Kino“

Der Neuburger Kinobetreiber Roland Harsch (links) und Eichstätter Kinobetreiber Ralph Feigl mit der bayerischen Staatsministerin Judith Gerlach. Foto: Benedikt Knüttel

Auch Landtagsabgeordneter Matthias Enghuber (CSU) ließ es sich nicht nehmen, für die Auszeichnung zu gratulieren: „Als einziges Kino in Neuburg hat der Kinopalast eine ganz besondere Bedeutung und ist ein Erlebnis für die ganze Familie“, sagt Enghuber. „Es freut mich sehr, dass die abwechslungsreiche und exzellente Programmauswahl nun vom FilmFernsehFonds und dem Digitalministerium gewürdigt wurde.“

Nicht nur das Neuburger und Eichstätter Kino durften sich in der Region über die Auszeichnung freuen. Auch die Altstadtkinos Cinema und Union in Ingolstadt wurden mit einer Prämie bedacht. Das Cinema erhält 10.000 Euro und das Union erhält 15.000 Euro an Preisgeld. Kino-Betreiber Franz Fischer erklärte: "Wir freuen uns über die Bestätigung für unsere Arbeit und sagen Dank an unser treues Publikum, das uns mit seiner Begeisterung für unser Programm durch all die Zeiten getragen hat und uns hoffentlich auch zukünftig die Treue hält."

Die Programmprämien werden jedes Jahr an bayerische Kinos mit einem herausragenden Programm vergeben. In diesem Jahr sind die Prämien mit insgesamt 1,35 Millionen Euro für 91 Programmkinos besonders hoch. 450.000 Euro stammen aus den regulären Fördergeldern der FFF Gesellschafter Freistaat Bayern, BR, ZDF, Seven.One Entertainment Group, RTL Television, BLM und Sky Deutschland, die weiteren 900.000 Euro hat der Bayerische Landtag auf Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales zusätzlich zur Verfügung gestellt. Im Vorjahr gingen 800.000 Euro an 79 Kinos. (AZ)