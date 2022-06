15-Jähriger bei Unfall in Neuburg schwer verletzt

Bei einem Unfall in Neuburg wurde ein 15-jähriger Mofafahrer schwer verletzt. Die Ursache des Zusammenstoßes ist noch unklar.

Am frühen Montagmorgen um 7.35 Uhr ist es zu einem schweren Verkehrsunfall in Neuburg gekommen. Das teilte die Polizei mit Ein 15-Jähriger aus dem Landkreis wollte mit seinem Mofa die Augsburger Straße in Richtung Sehensand überqueren. Aus noch ungeklärter Ursache übersah er einen 26-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Starnberg, welcher gerade mit seinem Fahrzeug auf der Augsburger Straße stadtauswärts Richtung Wagenhofen befuhr.

Der 15-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam ins Klinikum, die beiden Autoinsassen blieben unverletzt. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Augsburger Straße war an der Unfallstelle bis 11 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Feuerwehren Feldkirchen und Neuburg waren mit je zwölf Mann im Einsatz. Unfallzeugen werden gebeten sich unter 08431/6711-0 bei der Polizei Neuburg zu melden. (nr)