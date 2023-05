16.000 Euro Schaden: Mann bei Unfall über Auto geschleudert

Bei einem Unfall in Karlshuld stoßen ein Auto und ein Kradfahrer zusammen. Der Rettungshubschrauber muss an den Unfallort kommen.

Zwei Verletzte sowie ein Schaden in Höhe von 16.000 Euro, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Sonntagnachmittag auf der Staatsstraße 2043 bei Karlshuld ereignet hat. Das geht aus einem Polizeibericht hervor.

Gegen 14.47 Uhr wollte eine 24-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug von Karlshuld kommend von der Staatsstraße 2043 nach rechts in einen dortigen Feldweg abbiegen und verlangsamte hierzu ihre Geschwindigkeit. Ein ebenfalls in Richtung Brunnen fahrender 30-jähriger Kradfahrer aus Pfaffenhofen a. d. Glonn, bemerkte den Abbiegevorgang offensichtlich zu spät und krachte mit seinem Zweirad in das Fahrzeugheck des abbiegenden Autos.

Kradfahrer bei Unfall in Karlshuld schwer verletzt

Durch den Aufprall wurde der Zweiradfahrer über den Pkw geschleudert und blieb einige Meter entfernt im Grünstreifen liegen. Der 30-jährige Mann war ansprechbar und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Ingolstadt geflogen. Dort wurden bei ihm Rippenbrüche, diverse Prellungen und ein Niereneinriss diagnostiziert. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Lebensgefahr für den Mann.

Die 24-jährige Autofahrerin wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Schrobenhausen gebracht. Durch den Unfall entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von circa 16.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten von der Unfallstelle geborgen werden. An der Unfallstelle war die Feuerwehr aus Karlshuld für Verkehrslenkungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten im Einsatz. (AZ)