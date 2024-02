16-Jähriger beschädigt Auto, randaliert und beleidigt Polizisten

Ein Jugendlicher beschädigt ein Auto in Neuburg, wird von der Polizei erwischt und beleidigt die Beamten - auch dann noch, als seine Mutter ihn abholt.

Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag einen Jugendlichen in Gewahrsam genommen, der erst ein Auto beschädigt, dann randaliert und zudem Polizisten beleidigt hat. Wie die Beamten berichten, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge gegen 2.30 Uhr an der Luitpoldstraße eine Personengruppe, von denen einer den Außenspiegel eines geparkten Pkw abschlug. Der Zeuge verständigte die Polizei und eine Streife konnte den beschädigten Mercedes sowie die Personengruppe feststellen. Bei dem Täter handelte es sich um einen 16-jährigen Neuburger. Die Beamten erteilten der Gruppe einen Platzverweis, der Schaden an dem Mercedes beläuft sich auf rund 500 Euro.

16-jähriger Neuburger beleidigt Polizeibeamte

Gegen 3.45 Uhr wurde die Polizei zum Séter Platz in Neuburg geschickt, da dort eine Schlägerei sein sollte. Es konnte jedoch nur mehr der 16-Jährige angetroffen werden. Dieser beleidigte die eingetroffenen Beamten, wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht. Selbst im Beisein der verständigten Mutter hatte er nur Beleidigungen für die Polizeibeamten im Wortschatz. Diese nahm ihren Sprössling dann mit nach Hause. Die Anzeigen wegen der Beleidigungen folgen. (AZ)