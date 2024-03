17-Jähriger erfasst bei Driftübungen mit seinem Auto einen 24-Jährigen

Bei einem Unfall an der Neuburger Berufsschule wird ein Mann angefahren und muss ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 17-Jähriger ist der Unfallfahrer.

Auf dem Parkplatz der Berufsschule in der Monheimer Straße in Neuburg hat sich am 12. März um 18.45 Uhr ein Unfall ereignet. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Wie sich vor Ort herausstellte, war ein 24-Jähriger aus Eußenheim von einem Auto angefahren und hierbei verletzt worden. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Ingolstadt gebracht und dort ambulant behandelt.

Die durchgeführten Ermittlungen vor Ort führten zum Unfallverursacher, einem 17-Jährigen aus Neufahrn. Dieser hatte auf dem geschotterten Parkplatz mit einem Fahrzeug Driftübungen durchgeführt und hierbei den 24-Jährigen erfasst.

Der 17-Jährige ist nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und war zudem alkoholisiert, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Das Auto wurde sichergestellt und von einem Abschleppunternehmen abgeholt. (AZ)