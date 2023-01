17-jähriger Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein Motorradfahrer übersieht in Neuburg ein Auto, es kommt zum Unfall. Der 17-Jährige hat Glück im Unglück

Ein verletzter Motorradfahrer und 6500 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag in der Augsburger Straße in Neuburg ereignet hat. Ein 17-jähriger Oberhausener, der mit seinem Leichtkraftrad stadtauswärts unterwegs war, übersah laut Polizei einen vor ihm fahrenden Pkw, der verkehrsbedingt anhalten musste.

Auf Höhe der Bahnunterführung fuhr der 17-Jährige dem vor ihm befindlichen Fahrzeug daher auf und stürzte infolgedessen. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden. (AZ)