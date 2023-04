17-Jähriger ohne Führerschein klaut Auto von Papa und verursacht Unfall

Auf dem Tankstellengelände am Neuburger Südpark ereignet sich ein Unfall. Wie sich herausstellt, steckt ein 17-Jähriger dahinter, der das Auto seines Vaters geklaut hat.

Ein 17-Jähriger hat das Auto seines Vaters geklaut und damit einen Unfall in Neuburg verursacht. Am Freitag gegen 22.45 Uhr stieß laut Polizei auf dem Tankstellengelände am Südpark ein Autofahrer zuerst beim Rückwärtsfahren nach dem Tanken gegen einen hinter ihm stehenden Wagen. Beim Wenden stieß der Unfallfahrer dann noch gegen einen Stehtisch. Nach einem kurzen Gespräch verließ der Unfallfahrer die Tankstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Neuburg: 17-Jähriger klaut Auto des Vaters und baut Unfall

Aufgrund des Kennzeichens konnte die Polizei das beschädigte Auto an der Halteranschrift in Neuburg antreffen. Es stellte sich heraus, dass der 17-jährige Sohn des Halters ohne dessen Erlaubnis mit dem Auto gefahren war. Der 17-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei ihm wurde noch eine Alkoholisierung festgestellt, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Der Gesamtschaden beim Unfall beträgt etwa 6000 Euro. Gegen den 17-jährigen Neuburger wird jetzt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (AZ)