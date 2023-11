17-jähriger Rollerfahrer stürzt und verletzt sich

Bei eine Unfall mit einem Roller ist ein Schüler verunglückt. Er kam mit Verletzungen ins Krankenhaus nach Neuburg.

Ein 17-jähriger Rollerfahrer aus Karlshuld ist am Dienstagvormittag im Längenmühlweg mit seinem Roller gestürzt und hat sich dabei verletzt.

Gegen 5.45 Uhr wollte der Jugendliche mit seinem Roller vom Längenmühlweg in einen Parkplatz einfahren. Beim Abbremsen kam der 17-Jährige aus bislang noch ungeklärter Ursache zu Sturz und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Rollerfahrer in die Klinik Neuburg. Am Roller entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro. Fremdverschulden konnte die Polizei bei ihren Ermittlungen ausschließen. (AZ)