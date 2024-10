17 Jahre für „Deutsche Donau“: Tourismusverein verabschiedet Bernhard Gmehling

Gerade mal 75 Meter Luftlinie trennen das Amtszimmer von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling im Rathaus vom Donaustrom nördlich des Altstadtbergs. Neben der physischen Nähe bestand in den vergangen 17 Jahren auch eine ganz besondere thematische Verbindung mit dem Fluss. So war der Neuburger Rathauschef seit 2007 Vorsitzender des Tourismusverbands „Deutsche Donau“. Nun verabschiedete der Verein im Rahmen der ordentlichen Mitgliederversammlung ihren langjährigen Vorsitzenden. Die Neuwahlen ergaben, dass ab sofort Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger den Verein „Deutsche Donau Tourismus“ führt, schreibt die Stadt Neuburg in einer Mitteilung.

Die Donau als bedeutende Tourismusachse aufzuwerten war demnach das erklärte Ziel bei der Gründung im Oktober 1988. Initiator war damals Landrat Richard Keßler, der die Arbeitsgemeinschaft nicht nur ins Leben rief, sondern bis 2007 als Vorsitzender führte. Unmittelbar im Anschluss übernahm auf ausdrücklichen Wunsch Keßlers dann Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling den Vorsitz. „Für mich war es ein zusätzliches Ehrenamt, das mir jedoch von Beginn an Freude gemacht hat“, erzählt der OB und ergänzt: „Die Donau ist nicht nur unser Neuburger Lebensbegleiter, sondern auch wertvolle Tourismusader. Mich dafür im Miteinander der weiteren Donau-Anrainer einzusetzen, war immer eine reizvolle Aufgabe.“

Neuburgs OB Gmehling übergibt Vereinsvorsitz zu Deutsche Donau

In den ersten Jahren galt es neue Mitglieder für den Verbund entlang der über 600 Kilometer deutscher Donau zu gewinnen und den Bekanntheitsgrad weiter zu stärken. Darüber hinaus wurde intensiv an der Qualität des Donauradweges gearbeitet. So gelang unter anderem die Zertifizierung als 4-Sterne-Donauradweg durch den ADFC oder auch eine staatliche geförderte Radverkehrsanalyse.

Ein echter Meilenstein war sicher, als im Februar 2020 aus der losen Arbeitsgemeinschaft ein eingetragener Verein wurde. Seither übernahm Gmehling die nun rechtlich bindenden Aufgaben als Vereinsvorsitzender. Einziger kleiner Wermutstropfen des langjährigen Einsatzes bleibt, dass die Geschäftsstelle des Tourismusverbandes im Jahr 2015 von Neuburg an der Donau nach Ulm umzog. „Der Schlagkraft unseres Miteinander-Projekts hat der Standortwechsel jedoch keinen Abbruch getan, ging es doch immer um die gesamte „Deutsche Donau“ von Donaueschingen bis an die Landesgrenze“, betont Gmehling.

Die frisch gewählte Vorsitzende, Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger, würdigte ihren Vorgänger in einer persönlichen Ansprache und versprach, die seit 36 Jahren bestehende Fluss-Gemeinschaft engagiert in die Zukunft zu führen. (AZ)