175 Jahre Liederkranz Neuburg: "Jeder hat eine einmalige Stimme"

Plus Stadtpfarrer Herbert Kohler würdigte den Neuburger Liederkranz im Rahmen eines Festgottesdienstes zum 175. Jubiläum. Chor, Solisten und das "Orchester Dieter Sauer" beeindruckten mit der Nelson-Messe.

"Wir freuen uns überaus, dass wir nach schwierigen Pandemiezeiten mit der Vertonung der 'Nelson-Messe' von Joseph Haydn im Rahmen des von Stadtpfarrer Herbert Kohler sowie dem neuen Kaplan Nhat zelebrierten Festgottesdienstes unser 175. Jubiläum feiern können. Hier bin ich besonders dankbar für die großartige Zusammenarbeit mit den Musikern aus der Region und dem Streichorchester Dieter Sauer aus Pfaffenhofen. Dass wir die Soloparts aus den eigenen Reihen besetzen konnten, unterstreicht auch das enorme künstlerische Niveau unserer Sängerinnen und Sänger" - Dies verdeutlichte Chorleiter und Musikpädagoge Martin Göbel im Gespräch mit unserer Redaktion vor der gelungenen festlich vertonten heiligen Messe in der bis auf den letzten Platz gefüllten Hl.-Geist-Kirche.