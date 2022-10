175 Jahre Maria-Ward-Schule Neuburg: Zwischen Altertum und Moderne

In diesem Jahr feiert die Maria-Ward-Realschule Jubiläum. Ein Einblick in die Chronik.

Wer durch die Räume der Maria-Ward-Realschule in der Oberen Altstadt von Neuburg streift, kann ihn womöglich noch spüren – den Geist vergangener Jahrhunderte. In dem über 400 Jahre alten Gebäude sind einige Perlen zu entdecken: Gewölbe, Stuck an den Decken, Fresken an den Wänden. Gleichzeitig weht auch ein moderner Hauch durch die alten Gemäuer – zum Beispiel wenn die Digitalisierung in Form von Tablets in den Unterricht integriert wird.

Auf 175 Jahre Geschichte blickt die ehemalige Mädchenrealschule, die seit diesem Schuljahr offiziell auch für Jungen zugänglich ist, heuer zurück. Das muss natürlich gefeiert werden, wie Konrektorin Anita Schmid findet. Weil es in diesem Jahr einen Wechsel in der Schulleitung gegeben hat – Petra Schiele ist für Heribert Kaiser gekommen –, habe sich die Konrektorin nahezu im Alleingang um die Vorbereitung der Feierlichkeiten gekümmert, wie sie sagt.

So sah das Maria-Ward-Zimmer früher aus. Konrektorin Anita Schmid vermutet, dass diese Aufnahme aus den 1960er oder 1970er Jahren stammt. Foto: Laura Gastl

Am Mittwoch, 5. Oktober, fällt der Startschuss für die Jubiläumswochen mit einem Festgottesdienst und einem Festakt. Auch eine Ausstellung rund um die Schulgeschichte wird es geben. Unter anderem werden alte Bücher, Zeugnisse, Klassenfotos und Möbel zu sehen sein. Ehemalige Schülerinnen haben vorab Anekdoten eingesprochen, die die Besucherinnen und Besucher über einen QR-Code anhören können. Für die Öffentlichkeit ist die Ausstellung am Donnerstag und am Freitag, 6. und 7. Oktober, sowie von Montag, 10. Oktober, bis Samstag, 15. Oktober, jeweils von 14 bis 17 Uhr zugänglich. Eintritt müsse selbstverständlich nicht bezahlt werden, so die Konrektorin.

Heute ist das Maria-Ward-Zimmer als modernes Klassenzimmer eingerichtet. Der Stuck an der Decke ist nach wie vor erhalten. Foto: Laura Gastl

Das Gebäude neben der Hofkirche beherbergte einst ein Benediktinerkloster und später ein Jesuitenkolleg. 1847 wurde das Erziehungsinstitut dem Orden der Englischen Fräulein übertragen – und damit begann die Geschichte der heutigen Maria-Ward-Realschule. 1911 erfolgte eine ministeriale Genehmigung zur Höheren Mädchenschule mit sechs Klassen; 1980 übernahm das Schulwerk der Diözese Augsburg die Schule. Die sechsstufige Realschule wurde im Jahr 2000 eingeführt. Seit 2019 gibt es einen vierten Zweig an der Schule: Musik.

