18-jährige Autofahrerin kollidiert mit Polizeifahrzeug

Bei einem Polizeieinsatz ist es in Neuburg zu einem Unfall gekommen. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Am 9. März befand sich gegen 19.41 Uhr ein Streifenfahrzeug der Neuburger Polizei auf Einsatzfahrt in der Donauwörther Straße stadtauswärts.

Unfall zwischen Neuburger Polizei und 18-jähriger Autofahrerin in Donauwörther Straße

Das Polizeifahrzeug war hier unter Einsatz von Sonder- und Wegerechten unterwegs. Auf der Donauwörther Straße befand sich zeitgleich eine 18-jährige Autofahrerin aus Oberhausen, die nach links in die Dr.-Max-Schneider-Str. abbiegen wollte. Als sich das Polizeifahrzeug von hinten auf der Gegenspur näherte, begann die junge Frau mit ihrem Abbiegevorgang, wodurch es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Die junge Dame wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro. (AZ)