18-Jährige missachtet wohl Rotlicht: Unfall auf Zeller Kreuzung

Eine 18-Jährige missachtet offenbar eine rote Ampel an der Zeller Kreuzung. So stoßen zwei Autos zusammen, wodurch die Fahranfängerin verletzt wird.

Am Freitagabend hat sich gegen 20.35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Zeller Kreuzung in Neuburg ereignet. Ein 62-jähriger Brandenburger fuhr laut Polizei mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2043 von Bergheim kommend in Richtung Karlshuld. Eine 18-jährige Neuburgerin befuhr zum gleichen Zeitpunkt die B16 von Ingolstadt in Richtung Neuburg.

Unfall auf Zeller Kreuzung: Feuerwehren aus Neuburg, Bruck und Weichering im Einsatz

Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete die 18-Jährige das Rotlicht der Ampel, sodass beide Unfallbeteiligte in die Kreuzung einfuhren und es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Autos kam. Die Neuburgerin wurde hierbei leicht verletzt, der 62-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils circa 10.000 Euro. Vor Ort befanden sich die Feuerwehren aus Neuburg, Bruck und Weichering. (nr)