18-Jähriger fuchtelt in Neuburg mit einem Messer herum

Ein junger Neuburger hat nachts vor einem jungen Pärchen wild mit einem Messer herumgefuchtelt. Wenig später griff die Polizei den Mann auf.

Ein 18-jähriger Neuburger hat am Samstagfrüh gegen 2.45 Uhr ein junges Pärchen an der Luitpoldstraße in Neuburg angepöbelt und beleidigt. Doch dabei blieb es nicht, wie die Polizei mitteilt. Als das Pärchen weiterging, wurde es von dem Neuburger verfolgt und an der Kreuzung Münchner Straße /Luitpoldstraße eingeholt.

Der Neuburger hielt ein Messer in der Hand und machte Stichbewegungen

Dabei hielt er ein Messer in der Hand und fuchtelte damit vor dem 22-jährigen Mann herum. Auch soll er Stichbewegungen in Richtung des jungen Mannes gemacht haben. Getroffen oder verletzt wurde er jedoch nicht. Erst im Bereich der Eybstraße entfernte sich der 18-Jährige wieder.

Wenig später wurde er allerdings von der Polizei aufgegriffen. Da er betrunken war, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Jetzt ermittelt die Polizei unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Zeugen des Vorfalls, insbesondere im Kreuzungsbereich Münchner Straße/ Luitpoldstraße, sollen sich bei der Polizei Neuburg unter der Nummer 08431/6711-0 melden. (AZ)

