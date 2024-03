18-Jähriger wird bei Kosmetik-Klau in Neuburg erwischt

Am Schrannenplatz ist ein 18-Jähriger beim Klauen auf frischer Tat erwischt worden. Die Alarmanlage hatte angeschlagen.

Ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist Dienstagabend beim Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt am Schrannenplatz auf frischer Tat ertappt worden. Gegen 18.15 Uhr steckte der 18-Jährige mehrere Kosmetikartikel im Gesamtwert von rund 52 Euro in seinen Rucksack und wollte ohne zu bezahlen den Markt verlassen. Das meldet die Polizei Neuburg.

Da die Alarmanlage anschlug, durfte der junge Mann auf das Eintreffen der Polizei warten. Das Diebesgut wurde im Rucksack aufgefunden und sichergestellt. Nach Feststellung seiner Personalien wurde der 18-Jährige wieder entlassen. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. (AZ)