20.000 Euro Schaden: Drei Personen bei Unfall in Neuburg verletzt

Eine Autofahrerin fährt in Neuburg gegen einen Gartenzaun. Dabei verletzen sich drei Personen.

Bei einem Verkehrsunfall in Neuburg haben sich drei Personen leicht verletzt. Das teilte die Polizei mit. Am 24. Mai gegen 8 Uhr fuhr eine 36-jährige Neuburgerin mit ihrem Auto auf der Sudetenlandstraße in Neuburg stadtauswärts. Mit ihr im Fahrzeug befanden sich ihre beiden Kinder. Auf Höhe der Breslauer Straße bemerkte sie zu spät, dass ein vor ihr fahrendes Auto nach links in die Breslauer Straße abbiegen wollte.

Um einen Zusammenstoß mit diesem Fahrzeug zu vermeiden, wich die Neuburgerin aus und prallte gegen einen Gartenzaun. Anschließend kollidierte ihr Auto noch mit zwei weiteren geparkten Fahrzeugen. Die Frau und ihre beiden Kinder wurden leicht verletzt und kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Alle drei beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beträgt laut Polizei mindestens 20.000 Euro. Die Feuerwehr Neuburg war zur Erstversorgung und Absicherung der Unfallstelle vor Ort. (AZ)