Neuburg

vor 29 Min.

20 neue Sozialwohnungen in Neuburg: Warum will kaum jemand einziehen?

In der Richard-Wagner-Straße in Neuburg entsteht ein Neubau mit 20 Sozialwohnungen. Doch aktuell fehlen hierfür die Bewerberinnen und Bewerber.

Plus In Neuburg entstehen Sozialwohnungen, doch das Interesse von potenziellen Mietern ist gering. Woran das liegt und warum mehr Menschen Anspruch hätten als gedacht.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Eine neu gebaute Zweizimmerwohnung, 58 Quadratmeter, für monatlich 350 Euro. In Zeiten, in denen bezahlbarer Wohnraum rar ist, scheint ein solches Angebot attraktiv. Es klingt kurios, doch in Neuburg fehlen für genau solche preisgünstigen Wohnungen die Bewerberinnen und Bewerber.

Konkret geht es um ein Bauprojekt im Neuburger Schwalbanger. In der Richard-Wagner-Straße entsteht derzeit für sechs Millionen Euro ein Neubau mit 20 Sozialwohnungen. Wohnraum also, der öffentlich gefördert wird und somit auch mit niedrigem Einkommen bezahlbar ist. Die Baustelle schreitet voran, voraussichtlich zum 1. September sollen die ersten Mieterinnen und Mieter einziehen. Doch überraschenderweise fehlen aktuell Bewerberinnen und Bewerber für die Wohnungen. Wie kann das sein?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen