Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Neuburg: 200 Demonstranten fordern Freiheit für Palästina

Neuburg

Demo: 200 Menschen in Neuburg fordern Freiheit für Palästina

Rund 200 Menschen gingen am Samstagnachmittag in Neuburg auf die Straße, um gegen das Vorgehen Israels in Gaza zu protestieren.
Von Winfried Rein
    • |
    • |
    • |
    Ein langer Demonstrationszug bewegte sich am Samstag durch die Neuburger Innenstadt.
    Ein langer Demonstrationszug bewegte sich am Samstag durch die Neuburger Innenstadt. Foto: Winfried Rein

    „Freiheit für Palästina“ forderten etwa 200 Demonstranten am Samstagnachmittag in der Neuburger Innenstadt. Die Polizei begleitete den von den Linken angemeldeten Protestzug vom Schrannenplatz über die Luitpoldstraße, Münchener Straße und wieder zurück. Die stattliche Zahl ist durch Teilnehmer aus der ganzen Region zustande gekommen.

    200 Demonstranten in Neuburg fordern Freiheit für Palästina

    Zwei Rednerinnen sagten, die Aktion sei kein Antisemitismus. Sie richte sich gegen die Regierung Israels, die in Gaza einen Völkermord begehe und von der deutschen Bundesregierung mit Waffen unterstützt werde.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden