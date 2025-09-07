Demo: 200 Menschen in Neuburg fordern Freiheit für Palästina

„Freiheit für Palästina“ forderten etwa 200 Demonstranten am Samstagnachmittag in der Neuburger Innenstadt. Die Polizei begleitete den von den Linken angemeldeten Protestzug vom Schrannenplatz über die Luitpoldstraße, Münchener Straße und wieder zurück. Die stattliche Zahl ist durch Teilnehmer aus der ganzen Region zustande gekommen.

200 Demonstranten in Neuburg fordern Freiheit für Palästina

Zwei Rednerinnen sagten, die Aktion sei kein Antisemitismus. Sie richte sich gegen die Regierung Israels, die in Gaza einen Völkermord begehe und von der deutschen Bundesregierung mit Waffen unterstützt werde.